В Петербурге пиво может подорожать на 10%

Кроме того, по словам экспертов, влияние на ценовую динамику оказало повышение ставки акциза.

С начала текущего года стоимость пивоваренной продукции петербургских производителей выросла на 5-15%. Об этом пишет "РБК Петербург" 29 мая.

Пиво подорожало в связи с выросшими издержками. Кроме того, предполагается, что по этой же причине в ближайшие месяцы его цена увеличится еще на 5-10%.

Прежде всего рост цен связан с подорожанием логистики. И речь не только об импортном пиве, но и о доставке различных комплектующих, таких как кеги, крышки, бутылки и т. д. Артем Караваев, руководитель отдела продаж компании Beer Insiders

Совладелец сети городских супермаркетов "РеалЪ" Александр Мышинский утверждает, что в 2024 году рост цен на пиво составил 5-10%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023-го оно подорожало примерно на 20%. Средняя стоимость банки пива в начале прошлого года составляла 49 рублей, а в 2024-м она достигла 59 рублей.

Кроме того, по словам экспертов, влияние на ценовую динамику оказало повышение ставки акциза. С 1 января акциз на пиво и пивные напитки крепостью от 0,5 до 8,6 градусов увеличился с 25 до 26 рублей за литр.

Ранее на Piter.TV: жителей Петербурга предупредили о росте цен на вино.

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