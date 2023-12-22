Жителей Петербурга предупредили о росте цен на вино

Кроме того, известно, что рынок растет и стремится к показателям 2012 года.

Российские производители алкогольных напитков отчитались об итогах 2023 года. Об этом пишет "РБК Петербург" 7 апреля.

По данным представителей петербургского завода "Игристые вина", который выпускает продукцию под брендом "Левъ Голицынъ", выручка и чистая прибыль в прошлом году сократились на 18% и 25% соответственно. Однако производитель алкогольных напитков из города на Неве ГК "Ладога" отметил, напротив, рост продаж на 46% по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, известно, что рынок растет и стремится к показателям 2012 года. Тогда объем потребления вин в России превышал 200 млн литров. С 2018 года рост продаж вина, по словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФФРА) Вадима Дробиза, каждый год в среднем составлял 3%. По итогам прошлого года он достиг 150 млн литров.

Увеличиваются и цены на алкоголь. Их стоимость росла каждый год на 5-7%. В 2024 году, как утверждают эксперты, повышение цен будет рекордным из-за резкого увеличения ставки акцизов. С 1 мая акцизы на винные напитки и шампанское вырастут с 45 до 141 рубля за литр, акциз на вино повысится с 34 до 108 рублей.

Ранее на Piter.TV: стоимость минимального набора продуктов в Петербурге выросла на 1,2% за месяц.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)