Стоимость минимального набора продуктов в Петербурге выросла на 1,2% за месяц

Особенно сильно за последний зимний месяц подорожали овощи и фрукты.

Цены на овощи, фрукты и виды мяса в Петербурге выросли за прошедший месяц, что, привело к увеличению стоимости минимального набора продуктов. Данные за февраль показывают, что его стоимость составила чуть более 6,9 тыс. рублей, что на 1,2% выше, чем в январе. Данную информацию сообщили в Петростате.

Особенно сильно за последний зимний месяц подорожали овощи и фрукты. Цены на свежие огурцы выросли на 11,5%, на белокочанную капусту – на 7,2%, на репчатый лук – на 6,1 процента, на помидоры – на 6%, а на яблоки – на 4,3%. Апельсины и лимоны в то же время подешевели на 9,2 и 4,3% соответственно.

По сведениям, полученным из Петростата, цены на шоколадные конфеты, как натуральные, так и с добавками, повысились на 4,5 процента. Баранина, кроме бескостного мяса, подорожала на 3,9%, консервы рыбные, как натуральные, так и с добавлением масла – на 3,5%, виноградное крепленое вино и фруктовые соки – на 3%. Также стоит отметить, что макароны из пшеничной муки высшего сорта, хлебобулочные изделия, рис, сливочное масло и рыбное филе подорожали менее чем на 3%.

С другой стороны, цены на черный байховый чай, вареную колбасу, охлаждённые и мороженные куры, натуральный растворимый кофе, пшено, сухие молочные смеси для детей, твёрдые, полутвердые и мягкие сыры, а также сухие приправы и специи снизились.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти удалось собрать более 375 тонн картофеля и других овощей.

Фото: Piter.TV