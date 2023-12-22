За год в Ленобласти удалось собрать более 375 тонн картофеля и других овощей

Организации, связанные с сельским хозяйством, продолжают выращивать зерновые, кормовые и технические культуры в больших объёмах.

В прошедшем 2023 году сельскохозяйственные предприятия Ленинградской области собрали более 375 тыс. тонн овощей, включая 196 тыс. тонн картофеля, а также 157 тыс. тонн зерна. Общий объём растениеводческой продукции в регионе оценивается в 32,3 млрд рублей, что на 5,2% меньше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Отметим, что сельскохозяйственные организации региона поставляют 44% общего объёма растениеводческой продукции, а население и фермерские хозяйства - 56%. Организации, связанные с сельским хозяйством, продолжают выращивать зерновые, кормовые и технические культуры в больших объёмах.

По производству плодов и ягод фермеры и население достигли практически 100% от общего объёма, овощи составляют более 60%, а урожайность картофеля составляет три четверти.

Ранее мы сообщили о том, что более 700 семей Ленобласти получили поддержку для улучшения жилищных условий за год.

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