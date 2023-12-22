Более 700 семей Ленобласти получили поддержку для улучшения жилищных условий за год

Улучшение жилищных условий сверх нормативов удалось благодаря увеличению средств в областном бюджете.

В 2023 году Ленобласть выделила 737 млн рублей на поддержку молодых семей. Эти средства были использованы для улучшения жилищных условий.

В результате за 12 месяцев 760 семей из 47 регионов получили бюджетную поддержку на приобретение или строительство нового жилья, а также на оплату ипотеки. Как заявляет пресс-служба комитета по строительству Ленинградской области, изначально планировалось помочь только 707 семьям.

Улучшение жилищных условий сверх нормативов удалось благодаря увеличению средств в областном бюджете.

Ранее стал известен график работы МФЦ Ленобласти 23 февраля и 8 марта.

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