Стал известен график работы МФЦ Ленобласти 23 февраля и 8 марта

Бизнес-офисы завершат работу на час раньше 22 февраля и 7 марта.

МФЦ Ленобласти не будут работать 23 февраля и 8 марта, поскольку они станут всероссийскими выходными днями. Об этом сообщила пресс-служба региональных МФЦ.

Бизнес-офисы завершат работу на час раньше 22 февраля и 7 марта, а с 23 по 25 февраля и 8 марта будут полностью закрыты.

Предлагается заранее записываться на получение услуг в МФЦ через портал mfc47.ru, по телефону 8-812-775-47-47, через чат-бот в телеграме или в любом МФЦ.

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Фото: СПб ГКУ "МФЦ" (носит иллюстративный характер)