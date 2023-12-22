Как в Ленобласти сохраняют культуру малочисленного народа водь

В 2023 была проделана большая и трудоемкая работа, но на этом никто не собирается останавливаться.

В Санкт-Петербурге 14 февраля прошла пресс-конференция, посвященная сохранению культуры малочисленного народа водь. На сегодняшний день в Ленинградской области проживает около 100 представителей этого этноса, а в совершенстве на водском языке говорит всего пять человек. Популяризацией этой культуры активно занимается группа активистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Координатор проекта "Vadda" Алексей Кравченко, режиссеры Юлдус Бахтиозина и Никита Добрынин, художник-график, лауреат международных конкурсов по книжной графике Анастасия Высочанская и художник Валерий Иванов рассказали о проделанной работе, об их результатах и поделились планами на будущее.

2023 год был посвящен поиску определенных механизмов, которые бы помогли перейти к процессу популяризации водского языка среди наших современников. Алексей Кравченко, координатор проекта

Был запущен онлайн-курс водского языка, с которым может познакомиться любой желающий, переиздана раскраска по мотивам водских сказок, где главным художником выступил Валерий Иванов, разработан оригинальный "водский шрифт", над которым трудилась Анастасия Высочанская и снят фильм, режиссером которого выступил Никита Добрынин, где рассказали про быт и культуру вожан. Съемки проходили в деревне Лужицы, где непосредственно и проживает водский народ. Трейлер фильма был показан на конференции. Спикеры также рассказали про необычные традиции этого народа. Например, женщина после свадьбы бреется на лысо, потому что в дом к мужу нельзя приносить темную энергию, которая копится на женских локонах.

В 2023 была проделана большая и трудоемкая работа, но на этом никто не собирается останавливаться. В феврале пройдет еще четыре фестиваля водского языка, заключительный проведут 28 февраля в Выборге, куда может прийти любой желающий и познакомиться с культурой малочисленного народа.

В планах на 2024 год организовать масштабное мероприятие в Санкт-Петербурге. Скорее всего, это будет всеми полюбившийся Севкабель. Алексей Кравченко, координатор проекта "Vadda"

Он грезит тем, чтобы петербуржцы познакомились с водской традиционной кухней, прикоснулись к малоизвестной музыке и живописи, основанной на детских сказках. Наверное, каждый задавался вопросом "почему они пытаются сохранить культуру именно этого народа?", но ответ на этот вопрос прозвучал во время конференции. "На примере водского народа, мы показываем, как сохранить культуру любого другого народа".

Фото: Piter.tv