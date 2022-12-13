Мишустин рассмотрит предложение об упрощении получения гражданства этническими русскими

Владимир Плякин внес предложение по уравнению прав в кабмин РФ.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин пообещал депутатам Государственной Думы рассмотреть предложение фракции "Новые люди" об упрощенном получении гражданства РФ этническими русскими. Соответствующее предложение на рабочей встрече с премьер-министром страны внес представитель политической партии "Новые люди" Владимир Плякин. Парламентарий напомнил кабинету министров о том, что с 2022 года любой гражданин Украины может получить гражданство России. Однако не все соотечественники, которые являются этническими русскими, могут обратиться напрямую за получением гражданства РФ. В связи с этой ситуацией он предложил уравнять в правах этнических русских с украинскими гражданами в вопросе гражданства, упрощения миграции квалифицированных специалистов, предпринимателей, деятелей науки.

По поводу гражданства обязательно рассмотрим предложения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Владимир Плякин также рассказал на мероприятии о том, что депутатами фракции в январе 2023 года был внесен проект закона об упрощении получения гражданства для ученых, но пока на этот документ не поступил отзыв правительства. Михаил Мишустин заметил, что даст коллегам поручение по изучению этого проекта.

Мишустин заявил о сохранении программы переселения северян вопреки бюджетным ограничениям.

Фото и видео: Правительство России