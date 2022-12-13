Мишустин заявил о сохранении программы переселения северян вопреки бюджетным ограничениям

Глава кабмина РФ рассказал о развитии Дальнего Востока.

Российское правительство держит в поле зрения программу помощи северянам, переезжающим в другую местность. Этот проект не был свернут, несмотря на существующие бюджетные ограничения. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с депутатами Государственной Думы сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом чиновник ответил на вопрос представителя КПРФ. Парламентарий заметил, что уже на протяжении нескольких лет дает рекомендацию кабмину подготовить решение по жилищным субсидиям для выезжающих северян. Речь идет о свыше 170 тысяч семей. Однако на текущий момент объем финансирования только уменьшился.

В условиях очень серьезных финансовых ограничений, связанных и с пандемией, и с непростыми бюджетными расходами, мы не забывали о программе помощи переезжающим северянам и выделяли на нее ежегодно 4,5 млрд рублей. В условиях финансовых ограничений сегодня это примерно 1,3 тыс. сертификатов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что российские власти пересчитали северян, которые хотели бы переехать на другие территории. В очереди сейчас находятся 150 тысяч нуждающихся семей. Для решения вопроса кабмин привлекает инвестиции крупного бизнеса. В качестве примера премьер-министр привел компанию "Норникель", которая выдала примерно 800 сертификатов до 2022 года.

Мишустин заявил, что городская среда на Дальнем Востоке будет качественно обновляться.

Фото и видео: Правительство России