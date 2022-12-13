Мишустин заявил, что городская среда на Дальнем Востоке будет качественно обновляться

Глава кабмина РФ рассказал о работе властей над привлечением граждан в регион.

Российское правительство работает над обновлением городской среды на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с депутатами Государственной Думы сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что в регионе начинается реновация населенных пунктов, формируются современные культурные и образовательные центры. Таким образом эксперт ответил на вопрос о том, как власти планируют развивать округ, а также сохранять и привлекать туда население.

Городская среда будет качественно обновляться. И мы надеемся, что все эти инвестиции помогут сделать комфортную городскую среду для жителей замечательных наших городов на Дальнем Востоке. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что по поручению российского президента Владимира Путина правительство подготовило программу по реновации 25 городов в Дальневосточном федеральном округе, а также десяти айонов Севера. В общец сложности в них проживает около 1,2 млн человек. На реализацию этих задач кабинетом министров из федерального бюджета выделены казначейские кредиты. Около 100 млрд рублей пойдет на развитие, а пять миллиардов рублей - это специальный лимит на благоустройство.

Мишустин сообщил, что ГИС "Стройкомплекс.РФ" заработает в России в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России