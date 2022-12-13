Мишустин сообщил, что ГИС "Стройкомплекс.РФ" заработает в России в 2023 году

Глава кабмина РФ рассказал о работе системы в пилотных регионах.

Государственная информационная система "Стройкомплекс.РФ", предназначенная для мониторинга ценообразования в строительной отрасли, заработает в стране с текущего года. Соответствующее заявление в рамках выступления перед депутатами Государственной Думы на рабочей встрече сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Она у нас называется государственная информационная система "Стройкомплекс". Планируется к внедрению в промышленную эксплуатацию уже в 2023 году. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник уточнил, что в первую очередь данная система сведет в единый реестр все необходимые требования и разрешительные документы. Таким образом проект призван стать витриной всего спектра строительных решения правительства. Михаил Мишустин добавил, что градостроительные решения и территориальное планирование должно реализовываться на едином цифровом ресурсе. Таким образом премьер-министр страны поддержал инициативу представителя ЛДПР Владимира Кошелева. "Стройкомплекс.РФ" в настоящее время работает в семи субъектах РФ в рамках пилотного проекта. Во втором квартале 2023 года проект распространится еще на десять регионов.

Цифровые платформы - это драйвер развития любых экономических отраслей. За последние двадцать лет цифровые платформы показали, что они поднимут любую отрасль, если правильно все сделать. На сегодняшний день мы уже над этим работаем. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ уточнил, что ГИС включает в себя актуальные сведения о ценах от производителей и поставщиков на стройматериалы и оборудование, что позволяет точнее определять сметную стоимость .

Мишустин сообщил, что законопроект об освобождении туроператоров от НДС скоро будет готов.

Фото и видео: Правительство России