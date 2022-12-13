Мишустин сообщил, что законопроект об освобождении туроператоров от НДС скоро будет готов

Глава кабмина РФ рассказал о реализации поручения президента страны.

Изменения в российское законодательство для освобождения туристических операторов от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) будут готовы в ближайшее время. Соответствующее заявление перед членами Государственной Думы на рабочем заседании сделал председатель правительства Михаил Мишустин.

Разрабатывается законопроект об освобождении от НДС туроператоров, так как гостиницы были уже освобождены. Мы понимаем, что здесь есть лазейка. Думаю, что мы законопроект реализуем в ближайшее время. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее глава государства Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить принятие законодательных поправок, освобождающих туристических операторов от уплаты НДС за продажу внутрироссийских туров. Срок исполнения данного поручения, адресованного правительству, установлен до 1 июня 2023 года. Известно, что льготная мера будет действовать "задним числом" - с 1 января 2023 года и продлится до 30 июня 2027 года.

Мишустин поручил внести лом цветных металлов в Общероссийский классификатор продукции.

Фото и видео: Правительство России