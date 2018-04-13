Путин: мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость

Глава государства подчеркнул, что между народами России и Алжира сложились добрые отношения.

Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Глава государства подчеркнул, что между народами России и Алжира сложились добрые отношения. Он подчеркнул, что алжирцы многие годы сражались за свою независимость и одержали победу. Также Путин напомнил, что в прошлом году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между странами.

Ранее мы сообщали, что Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон".

Видео: kremlin.ru