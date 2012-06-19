Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон"

Глава РФ принял участие в мероприятии по открытии автомобильного участка дороги.

Российский президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку автомобильной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области - обходу города Аксая, а также по дальнему западному обходу города Краснодара.

Разрешаю. Владимир Путин, президент России

Напомним, что обход Аксая представляет из себя новый участок трассы М-4 "Дон", который является частью строящегося Ростовского транспортного кольца. Речь идет о кольцевой автомобильной дороги вокруг города Ростова-на-Дону. Обход Аксая представляет из себя 35,5 километра дороги высшей технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне. В проекте заявлено создание 15 искусственных сооружений, среди которых обозначены мосты через реки Черкасская и Аксай, а также восемь путепроводов, в том числе один из них пройдет над железной дорогой. Теперь граждане страны смогут оперативнее добраться до берега Черного моря, не попадая на трассы Ростова-на-Дону. При этом улично-городская сеть южной столицы станет свободнее за счет вывода транзитного потока.

Путин рассчитывает, что высокие темпы строительства дорог в РФ сохранятся.

Фото и видео: Kremlin.ru