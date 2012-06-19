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Путин рассчитывает, что высокие темпы строительства дорог в РФ сохранятся

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Глава России рассказал о важности сохранять хорошие темпы в отрасли.

Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что высокие темпы строительства и ремонта дорог на территории страны сохранятся. Соответствующее заявление политик сделал в рамках торжественного мероприятия. Он напомнил коллегам о том, что в прошлом году специалисты отремонтировали порядка 6,2 тысяч километров федеральных трасс и более 20 тысяч километров региональных автодорог.

...Построено и реконструировано 400 км федеральных трасс и 1,2 тыс. км регионального значения. Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем, база для этого создана хорошая.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, дорожное строительство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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