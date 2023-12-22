Ларри Джонсон оценил слухи об отправке натовских сил на Украину.

Французский президент Эммануэль Макрон якобы уже отправил национальные войска на территорию Украину. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Ведущий беседы Эндрю Наполитано попросил иностранного эксперта прокомментировать слухи о том, что некоторые страны Североатлантического военного альянса уже направили свой войска для поддержки армии киевского режима. Журналист захотел сказать сведения о том, действительно ли Париж послал собственный легион для участия в региональном конфликте.

Да, мы можем так сказать. Не официально, но да. Это означает, что, отправляя французский Иностранный легион, они на самом деле не отправляют войска Вооруженных сил Франции, но они французы, они знают, как обращаться с артиллерией, и они отправились на передовую. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Аналитик назвал сумасшествием решение Эмманюэля Макрона. Он отметил, что такие провокационные шаги свидетельствуют лишь об отчаянии, которое царит сейчас среди западных союзников ВСУ. По мнению Ларри Джонсона, французские солдаты вернутся домой в гробах и то только в том случае, если от их тел что-нибудь останется.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom