Ян Гагин напомнил о гибели несовершеннолетних из-за военных поставок Запада для ВСУ.

Украинский кризис не прекратится до тех пор, пока страны-члены НАТО не перестанут поставлять боеприпасы и оружие армии киевского режима, уничтожающие гражданское население. Соответствующее заявление сделал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Эксперт выступил на пресс-конференции, организованной на площадке мультимедийного центра МИА "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено Международному дню защиты детей. Ян Гагин отметил, что в ДНР дети часто погибают от ударов осколков ракет, поставляемых Вашингтоном. В качестве примера спикер привел инцидент, произошедший с 17-летним подростком. Юноша стал жертвой после ранения от осколка запущенной ВСУ американской ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.

После взрыва осколки разлетаются в разные стороны, рвут человеческую плоть. Думаю, что цель - остановить геноцид... пока страны НАТО, хозяева Украины, не перестанут поставлять эти боеприпасы и вооружения нацистскому режиму. Ян Гагин, советник главы ДНР

На разминирование Авдеевки уйдут месяцы, сообщили в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"