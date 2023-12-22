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Государственные детские сады в Петербурге с 1 сентября станут бесплатными
Вчера, 23:10
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Государственные детские сады в Петербурге с 1 сентября станут бесплатными

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Изменения внесут в Социальный кодекс.

Дошкольные учреждения Петербурга станут бесплатными. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 29 мая.

Изменения внесут в Социальный кодекс. Они вступят в силу 1 сентября 2024 года. Отмечается, что "родительская плата за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, не будет взиматься". 

Об этом ранее заявлял губернатор Петербурга в БКЗ "Октябрьский". Кроме того, по поручению градоначальника региональный материнский капитал начнут выплачивать при рождении не только третьего, но и четвертого и последующих детей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: детские сады петербурга, дошкольные учреждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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