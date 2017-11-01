Три новых детских сада открыли в Санкт-Петербурге

Новые здания детсадов оборудованы по петербургскому стандарту.

Накануне, 25 октября, в Петербурге открыли сразу три детских сада: один в Пушкинском районе, два — в Выборгском. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Теперь у города есть возможность строить школы и сады рекордными темпами. Также наше решение – запретить застройщикам вводить жильё без социальной инфраструктуры – дало результат. Благодаря совместным усилиям дефицит мест в детсадах мы преодолели полностью" губернатор Александр Беглов

На 1 сентября 2024 года в Петербурге было 7,5 тысячи свободных мест в детских садах. Все новые здания оборудованы по петербургскому стандарту: здесь музыкальные и спортивные залы, специализированные кабинеты, современные системы безопасности.

Ранее Piter.TV сообщал, что новые детские сады открываются в Санкт-Петербурге накануне нового учебного года.

Видео: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова