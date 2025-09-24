В Красносельском районе построили детский сад с соляной комнатой и бассейном

Здание рассчитано на 8 групп для детей разных возрастов.

В квартале "Солнечный город. Резиденции" в Красносельском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 170 воспитанников. Учреждение расположено на улице Ивана Куликова, сообщил портал "Строительный Петербург".

Детсад общей площадью 4 тыс. кв. метров рассчитан на 8 групп ля детей от 1,5 до 7 лет. Внутри оборудовали игровые и спальные комнаты, помещения для занятий и бассейн. Главной особенностью нового садика стала соляная комната. Специалисты сравнивают ее целебный эффект с пребыванием на морском побережье.

Рядом с ДОУ благоустроены прогулочные площадки с навесами и игровым оборудованием, также здесь есть две спортивные площадки.

Ранее в этом квартале уже ввели в эксплуатацию два детских сада и школа, построенные инвестором. Всего в Красносельском районе девелопер построил 10 детских садов и 4 школы, которые посещают порядка 8 тысяч детей.

Ранее новый детский сад ввели в эксплуатацию в жилом комплексе "Лисино" в Сестрорецке.

Фото: портал "Строительный Петербург"