В Парголово завершили строительство детского сада с бассейном

Площадь нового здания составляет более 6,6 тысячи квадратных метров.

В Выборгском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 240 детей. Новое дошкольное учреждение расположено на улице Заречная в Парголово, сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад сможет принять 240 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Общая площадь здания составляет почти более 6,6 тысячи квадратных метров. Здесь есть все необходимое для полноценного развития и комфортного пребывания детей.

На первом этаже разместили группы для самых маленьких воспитанников, медицинский блок, пищеблок и бассейн. Второй этаж отдали для группы среднего возраста, здесь оборудованы кружковые и учебные комнаты, а также музыкальный и физкультурный залы. Третий этаж занимают старшие группы. В каждой групповой ячейке есть игровая, спальня, раздевалка, туалетная и буфетная.

Для прогулок предусмотрена благоустроенная территория с современными игровыми площадками. Строительство детского сада завершили в установленный контрактом срок – к середине июля.

Ранее мы сообщали, что в Стрельне завершили строительство детского сада с бассейном.

Фото: портал "Строительный Петербург"