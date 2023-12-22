Смольный установил правила ведения социальных сетей для чиновников

Согласно документу, официальные страницы чиновники должны вести во "ВКонтакте".

В Смольном разработали документ с порядком ведения социальных сетей для членов городского правительства, глав комитетов, вице-губернаторов и сообществ ведомств. Проект распоряжения комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга появился на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы 29 мая.

Согласно документу, официальные страницы чиновники должны вести во "ВКонтакте". Необходимость их создания в других социальных сетях они определят самостоятельно. Также страницы нужно будет подключить к системе "Госпаблики".

Кроме того, отмечается, что комментарии у глав ведомств должны оставаться отрытыми. Члены правительства города обязаны выкладывать публикации не менее раза в неделю.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге намерены создать комиссию Смольного по оценке пабликов во "ВКонтакте", которые ведут чиновники. Предполагается, что она будет оценивать сообщества школ, поликлиник, муниципалитетов, молодежных центров, культурных учреждений, комитетов и районных администраций.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)