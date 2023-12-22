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Смольный установил правила ведения социальных сетей для чиновников
Сегодня, 20:39
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Смольный установил правила ведения социальных сетей для чиновников

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Согласно документу, официальные страницы чиновники должны вести во "ВКонтакте".

В Смольном разработали документ с порядком ведения социальных сетей для членов городского правительства, глав комитетов, вице-губернаторов и сообществ ведомств. Проект распоряжения комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга появился на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы 29 мая. 

Согласно документу, официальные страницы чиновники должны вести во "ВКонтакте". Необходимость их создания в других социальных сетях они определят самостоятельно. Также страницы нужно будет подключить к системе "Госпаблики". 

Кроме того, отмечается, что комментарии у глав ведомств должны оставаться отрытыми. Члены правительства города обязаны выкладывать публикации не менее раза в неделю. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге намерены создать комиссию Смольного по оценке пабликов во "ВКонтакте", которые ведут чиновники. Предполагается, что она будет оценивать сообщества школ, поликлиник, муниципалитетов, молодежных центров, культурных учреждений, комитетов и районных администраций. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: вконтакте, чиновники петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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