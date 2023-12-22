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Паблики петербургских чиновников во "ВКонтакте" будет оценивать комиссия Смольного
Сегодня, 21:01
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Паблики петербургских чиновников во "ВКонтакте" будет оценивать комиссия Смольного

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Ее возглавит вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В Петербурге намерены создать комиссию Смольного по оценке пабликов во "ВКонтакте", которые ведут чиновники. Ее возглавит вице-губернатор города Борис Пиотровский, пишет "Ротонда"

Комиссия будет оценивать сообщества школ, поликлиник, муниципалитетов, молодежных центров, культурных учреждений, комитетов и районных администраций. Итоги планируют подводить каждый квартал года. За лайки и новых подписчиков намерены премировать ведущих социальные сети сотрудников. 

Помимо Бориса Пиотровского, в комиссию войдут председатель комитета по печати Петербурга Владимир Рябовол, советница губернатора и глава регионального Центра управления регионом Елена Никитина, пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина и другие чиновники. 

Ранее на Piter.TV: Генпрокуратура готовит расширяющий возможности блокировки контента законопроект.

Фото: pxhere

Теги: вконтакте, комиссия, паблики, чиновники петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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