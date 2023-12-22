Инна Святенко рассказала об участии несовершеннолетних в боях на стороне ВСУ.

Генеральная прокуратура России совместно с министерством по цифровому развитию и Роскомнадзором готовят законопроект, расширяющий технические возможности блокировки противоправного контента на территории страны. Соответствующей информацией с законодателями поделилась вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних Инна Святенко.

Как только в Госдуму поступит законопроект, мы будем эту работу здесь сопровождать. "Блокировка важна, но нам нужно будет пойти дальше и понять, кто же его производит, кто занимается непосредственно распространением. Инна Святенко, сенатор

Парламентарий объяснила коллегам, что властям важно на законодательном уровне предусмотреть требование к деятельности тех лиц, которые занимаются производством и распространением общественно значимого контента. Авторы таких материалов должны нести ответственность за достоверность и качество размещаемых данных. Дополнительно в Совете Федерации указали на современную тенденцию по вовлечению детей в террористическую деятельность. Инна Святенко заметила, что к ним в профильную комиссию поступают доказательства участия несовершеннолетних в боевых действиях со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, в сражениях на запорожском направлении погибла 17-летняя девушка. На жетоне ВСУ у нее был указан 2006 год рождения.

И маловероятно, что она была мобилизована принудительно. Скорее всего, это результат работы киевской пропаганды. Инна Святенко, сенатор

Матвиенко считает, что Донбасс - не место для покаяния деятелей культуры.

Фото и видео: Совет Федерации