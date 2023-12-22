Матвиенко считает, что Донбасс - не место для покаяния деятелей культуры

В Совете Федерации оценили место, в которое превращаются новые регионы для "кающихся".

Донбасс не должен быть местом для так называемого покаяния российских деятелей культуры, которые в какой-то момент поменяли свое отношение к специальной военной операции. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законодатель уточнила, что важно продумать подходы к направлению в новые регионы страны художественных коллективов.

На Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки СВО. Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Спикер Совфеда отметила, что знакома с мнением многих жителей Донбасса, которым не нравятся, что те лица, которые опорочили себя, сейчас отправляются с концертами и выступлениями к ним. Валентина Матвиенко уверена в том, что Донбасс не должен становиться тем местом, где деятели культуры должны каяться и "отмываться".

Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации