Матвиенко предложила денонсировать невыгодные международные соглашения

В Совете Федерации рассказали о необходимости провести анализ соглашений, которые не соответствуют национальным интересам РФ.

Необходимо провести ревизию международных соглашений России и выявить те, которые невыгодны государству. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор уточнила перед законодателями, что при такой необходимости,эти документы требуется деанонсировать. Политик призвала провести такую работу, касающуюся тщательного анализа, при поддержке МИД.

...Подписаны были какой-то Хрущёвым, какой-то ещё кем-то, не буду называть фамилии, которые сегодня не отвечают нашим нацинтересам, дают односторонние привилегии, преимущества враждебным – я уже не говорю недружественным – враждебным странам... Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко: послание Путина Федеральному собранию вызвало резонанс за рубежом.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации