Матвиенко: послание Путина Федеральному собранию вызвало резонанс за рубежом

В Совете Федерации оценили реакцию Запада на речь российского президента.

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию-2024 вызвало широкий резонанс в западных странах, а геополитические оппоненты Москвы признают, что Кремль добивается успеха. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор заметила, что психология подражания и стремление на мировой площадке сделать "как у них" уходит сейчас в прошлое. Одновременно с этим Россия собственными силами, умом готова защищаться и обеспечивать свои потребности.

Мы видим, какой резонанс вызвало послание, в том числе и за рубежом. Даже наши оппоненты уже вынуждены признавать, что Россия не только не потерпела, как они мечтали, "стратегического поражения", а наоборот, добивается успеха и строит планы на годы вперед. Валентина Матвиенко, сенатор

Матвиенко заявила о необходимости создать условия для отдыха детей из новых регионов.

Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ