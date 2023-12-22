По ее словам, интерес к проекту, инициированному Советом Федерации, превзошел все ожидания.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать условия для отдыха детей из новых регионов. Об этом она рассказала на торжественном мероприятии по подведению итогов второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления

По словам Матвиенко, интерес к проекту, инициированному Советом Федерации, превзошел все ожидания. Она подчеркнула, что из регионов пришли многочисленные положительные итоги, а детям и их родителям нравятся новые условия для отдыха. Спикер Совфеда отметила, что с 1 января стартовал третий этап программы, который охватил и новые регионы России – Донецкую и Луганскую народные республики. Матвиенко заявила, что для них восстановление разрушенной детской инфраструктуры является одной из важнейших задач.

Ранее Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок.

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