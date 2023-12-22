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Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок

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По ее словам, многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок. Об этом она заявила в ходе Института нефти и газа Сибирского федерального университета.

Матвиенко прибыла в Красноярский край с рабочей поездкой. По ее словам, многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, а их поставки в дружественные страны необходимо начать в ближайшее время. Также председатель Совфеда обратила внимание, что разрыва между научной разработкой и ее вводом в серию быть не должно.

Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны, максимально использовать интеллектуальный потенциал страны, реализовать проекты в сфере импортозамещения.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко призвала сообщить Западу о последствиях поставок оружия ВСУ.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, серийный выпуск, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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