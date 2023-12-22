В Совете Федерации напомнили о принадлежности оружия, которым сбит самолет в Белгородской области.

Необходимо информировать граждан других государств о последствиях поставок оружия странами коллективного Запада в адрес Вооруженных сил Украины. Соответствующее указание дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на пленарном заседании в Совете Федерации. Законодатель указала на то, что международные союзники киевского режима скрывают от своих граждан тот факт, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области был сбит ракетами американского производства. В рамках мероприятия, политик надеется, что призыв услышат не только парламенты стран, но и посольства, МИДы.

Ведь всё скрывают, всё покрывают. Даже когда абсолютно доказано, что Ил-76 был сбит Patriot, что там находились украинские военнопленные, которых везли на обмен и ждали жёны и семьи. Только безумные люди могут принимать такие решения. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

СФ призвал Запад немедленно прекратить поставки оружия Киеву.

Фото и видео: Telegram / Вместе-ТВ