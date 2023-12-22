Письма направлены в НАТО, ЕС, Британию, США, Чехию, Францию и ФРГ.

В верхней палате российского парламента приняли на пленарном заседании заявление о прямой ответственности стран Запада, поставляющих на Украину оружие, за гибель мирных граждан РФ. Москва надеется на незамедлительное прекращение поставок оружия, боеприпасов и военной техники для киевского режима.

Совет Федерации <...> призывает осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак... принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму. заявление СФ РФ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объявил о том, что официальное заявление будет отправлено напрямую во все парламенты указанных стран (Великобритании, США, Германии, Франции, Чехии) а также объединения, в которых эти законодательные органы представлены (НАТО и Евросоюз). Российские сенаторы высказали решительный протест в отношении помощи Украине оружия, из которого затем армия киевского режима совершает убийство гражданского население и разрушает мирную инфраструктуру в РФ. Политики отметили, что такая деятельность превращает государства коллективного Запада в прямых соучастников военных преступлений.

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Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ