Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет

В Совфеде оценили политику недружественных стран по отношению к России.

Незаконное санкционное давление на Москву никуда не исчезнет, но мечте стран коллективного Запада о стратегическом поражении сбыться не суждено. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента на весенней сессии сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Нужно отдавать себе отчёт – это надолго, мы должны это осознавать. На каждый наш успех, на каждое достижение оппоненты будут пытаться ответить новыми рестрикциями, ограничениями, запретами, даже действуя во вред себе. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко призвала добиваться адекватной реакции мирового сообщества на теракты Киева.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации