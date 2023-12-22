Матвиенко призвала добиваться адекватной реакции мирового сообщества на теракты Киева

Совфед проинформирует международные организации о терактах ВСУ в России.

В Верхней палате парламента России призвали законодателей добиваться адекватной реакции мирового сообщества, граждан, дружественных и недружественных стран на теракты киевского режима. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пояснила, что преступный нацистский режим обязательно понесет заслуженное наказание, так как мир не может быть простым наблюдателем в том, что творят злоумышленники. Действия ВСУ в Москве считают бесчеловечными и безнравственными.

Сколько еще нужно мирных жертв, сколько нужно еще смертей детей и женщин, чтобы они осудили террористический киевский режим, чтобы они высказали свое мнение? Давайте во все колокола доносить эту информацию, давайте добиваться адекватной реакции. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации