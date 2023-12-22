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Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО

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Валентина Матвиенко оценила госпомощь для военнослужащих.

Российская верхняя палата парламента продолжит делать всё необходимое для донастройки социальной и правовой защиты участников специальной военной операции и их семей. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.  Сенатор отметила в ходе начала весенней сессии законодателям, что обязанностью коллег является тщательно следить за тем, чтобы каждый документ и закон, меры поддержки реализовывались на местах эффективно.

Продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела. Брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию и её разрешать.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

По мнению сенатора, парламентарии должны находиться в постоянном контакте с членами семей российских  военнослужащих и теми бойцами, которые вернулись с фронта, получать обратную связь для оперативного реагирования на все возникающие вопросы и проблемы.

Матвиенко: мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, сво, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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