Валентина Матвиенко оценила госпомощь для военнослужащих.

Российская верхняя палата парламента продолжит делать всё необходимое для донастройки социальной и правовой защиты участников специальной военной операции и их семей. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор отметила в ходе начала весенней сессии законодателям, что обязанностью коллег является тщательно следить за тем, чтобы каждый документ и закон, меры поддержки реализовывались на местах эффективно.

Продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела. Брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию и её разрешать. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

По мнению сенатора, парламентарии должны находиться в постоянном контакте с членами семей российских военнослужащих и теми бойцами, которые вернулись с фронта, получать обратную связь для оперативного реагирования на все возникающие вопросы и проблемы.

Матвиенко: мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации