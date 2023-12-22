Матвиенко: мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество

Спикер СФ РФ отметила необратимый процесс реформирования мировой геополитической арены.

Мир увидел, что коллективный Запад не способен на адекватное и ответственное сотрудничество. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер в ходе своего выступления на первом пленарном заседании весенней сессии в верхней палате парламента страны объяснила законодателям, что Она отметила, что Совфед продолжит продвигать путем дипломатии именно "чёткую, понятную и созидательную позицию" Москвы на международной арене.

Мировому большинству уже понятно. А переход к новому более справедливому, многополярному миропорядку, в авангарде которого наша страна, – это уже очевидно и неизбежный, и необратимый процесс. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

СФ направил "большое количество приглашений" международным наблюдателям.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации