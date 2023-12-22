СФ направил "большое количество приглашений" международным наблюдателям

Валентина Матвиенко раскрыла подробности об избирательном процессе.

Верхняя палата российского парламента направила большое количество приглашений для международных наблюдателей, чтобы они могли поучаствовать в процессе президентских выборов, которые состоятся в стране весной 2024 года. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор уточнила, что основными участниками этогоо процесса являются россияне, поэтому доверие граждан "во сто крат весомее любых оценок извне".

Вместе с тем мы заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами к нам приехали и зарубежные парламентарии и иностранные эксперты. От имени СФ мы уже направляли большое количество приглашений. И уверены, что они найдут отклик. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко объяснила законодателям, что предвыборный период остается временем для широкого и обстоятельного общественного диалога, а также подготовки новых идей в сфере дальнейшего государственного развития.

Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации