Спикер СФ РФ призвала бороться с пропагандой Запада.

Патриотизм российского журналистского сообщества позволяет успешно противодействовать пропагандистской машине стран коллективного Запада. Такое мнение выразила спикер верхней палаты парламента в рамках выступления на торжественной церемонии награждения победителей конкурса, по освещению деятельности законодательного органа страны "Совет Федерации - палата регионов". Сенатор пояснила, что сейчас между Россией и недружественными государствами ведется ожесточение противостояние на информационном фронте СВО.

Следование правде, журналистской этике и, конечно, глубокий, искренний патриотизм позволяют нам успешно противодействовать пропагандистской машине Запада, которая на протяжении уже 10 лет после совершенного госпереворота на Украине всей своей мощью работает против России. Валентина Матвиенко,спикер СФ РФ

Российский сенатор добавила, что проыессия журналиста является точным барометром, демонстрирующим проблемы общества и настроения жителей страны.

Матвиенко призвала СМИ содействовать проведению честных и прозрачных выборов.

Фото и видео: Совет Федерации