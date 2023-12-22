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Матвиенко призвала СМИ содействовать проведению честных и прозрачных выборов

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Спикер СФ РФ надеется на честные и прозрачные выборы в стране.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала журналистов и СМИ при освещении президентской избирательной кампании в 2024 году содействовать тому, чтобы голосование в строгом соответствии с законодательством страны, честно и прозрачно, подлинно демократически. Соответствующее пожелание спикер верхней палаты парламента огласила в рамках торжественной церемонии награждения победителей конкурса, проводимого на лучшее освещение парламентской деятельности "Совет Федерации - палата регионов".

У граждан должно быть полное доверие к выборам, к их результатам. В огромной степени это обеспечивается благодаря объективному освещению выборов.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Сенатор заметила, что в преддверии выборов уже началась новая волна фейк-нюьюс, дезинформации, и откровенной лжи "с той стороны". Валентина Матвиенко добавила, что профильная комиссия Совета Федерации по защите суверенитета будет фиксировать и анализировать все появляющиеся факты внешнего вмешательства в избирательную кампанию.

Валентина Матвиенко отметила Новый год с родными в Петербурге.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, президентские выборы, сми, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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