Матвиенко призвала СМИ содействовать проведению честных и прозрачных выборов

Спикер СФ РФ надеется на честные и прозрачные выборы в стране.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала журналистов и СМИ при освещении президентской избирательной кампании в 2024 году содействовать тому, чтобы голосование в строгом соответствии с законодательством страны, честно и прозрачно, подлинно демократически. Соответствующее пожелание спикер верхней палаты парламента огласила в рамках торжественной церемонии награждения победителей конкурса, проводимого на лучшее освещение парламентской деятельности "Совет Федерации - палата регионов".

У граждан должно быть полное доверие к выборам, к их результатам. В огромной степени это обеспечивается благодаря объективному освещению выборов. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Сенатор заметила, что в преддверии выборов уже началась новая волна фейк-нюьюс, дезинформации, и откровенной лжи "с той стороны". Валентина Матвиенко добавила, что профильная комиссия Совета Федерации по защите суверенитета будет фиксировать и анализировать все появляющиеся факты внешнего вмешательства в избирательную кампанию.

Валентина Матвиенко отметила Новый год с родными в Петербурге.

Фото и видео: Совет Федерации