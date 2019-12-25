Валентина Матвиенко будет отмечать Новый год с родными в Петербурге

Председатель Совета Федерации планирует отсыпаться, читать и поехать в маленькое путешествие по России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, где будет отмечать Новый год. Она планирует отдыхать в Петербурге с родными. Об этом сообщили в ТАСС.

Валентина Матвиенко отметила, что каждый год она отмечает праздник с родственниками. Эту традицию семья никогда не нарушает.

Спикер верхней палаты добавила, что на каникулах она поставила перед собой три задача. Политик планирует высыпаться и вставать без будильника, читать книги и съездить на три дня в какой-нибудь уголок России.

На выходных Матвиенко хочет прочитать романы Евгения Водолазкина и Гузель Яхиной. Ей стали интересны произведения "Чагин" и "Зулейха открывает глаза". Кроме того, на новогодних праздниках она планирует посмотреть несколько фильмов, в частности "По щучьему велению" и "Бременские музыканты".

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Фото: сайт Кремля