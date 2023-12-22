В Кронштадте заработал городской пляж

На пляже установили 22 урны, 11 скамеек, пять зонтиков, восемь кабинок для переодевания и девять шезлонгов.

В Кронштадте 29 мая открылся городской пляж. Об этом в своем tg-канале сообщил глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов.

На пляже установили 22 урны, 11 скамеек, пять зонтиков, восемь кабинок для переодевания и девять шезлонгов. Кроме того, оборудовали бесплатные душ, общественный туалет, питьевой фонтанчик. Также есть информационные стенды с правилами поведения на воде и оказанием первой помощи, спасательное оборудование, инвентарь и агитация по безопасности.

По итогам экспертного заключения качество воды акватории пляжа не соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил. Купание на пляже не рекомендовано. Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района Петербурга

Ранее в Петропавловской крепости рассказали, когда откроется доступ к пляжу.

Фото: Telegram / Андрей Кононов