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В Кронштадте заработал городской пляж
Сегодня, 21:33
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В Кронштадте заработал городской пляж

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На пляже установили 22 урны, 11 скамеек, пять зонтиков, восемь кабинок для переодевания и девять шезлонгов.

В Кронштадте 29 мая открылся городской пляж. Об этом в своем tg-канале сообщил глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов.

На пляже установили 22 урны, 11 скамеек, пять зонтиков, восемь кабинок для переодевания и девять шезлонгов. Кроме того, оборудовали бесплатные душ, общественный туалет, питьевой фонтанчик. Также есть информационные стенды с правилами поведения на воде и оказанием первой помощи, спасательное оборудование, инвентарь и агитация по безопасности.

По итогам экспертного заключения качество воды акватории пляжа не соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил. Купание на пляже не рекомендовано.

Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района Петербурга

Ранее в Петропавловской крепости рассказали, когда откроется доступ к пляжу. 

Фото: Telegram / Андрей Кононов

Теги: городской пляж, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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