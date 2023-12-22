В Петропавловской крепости рассказали, когда откроется доступ к пляжу

Генеральный директор Петропавловской крепости Владимир Кириллов отметил, что в 2022 году прошла подготовка реставрационной площадки и пришлось полностью перекрыть проход вдоль Невы.

В Государственном музее истории Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости объяснили, почему было решено закрыть проход вдоль Невы со стороны Петропавловской крепости, включая пляж. Как напомнил "Петербургский дневник", музей и подрядная организация начали реставрационные работы на гранитном фасаде Петропавловской крепости в 2022 году.

Генеральный директор Петропавловской крепости Владимир Кириллов отметил, что в 2022 году прошла подготовка реставрационной площадки и пришлось полностью перекрыть проход вдоль Невы. Это было сделано из соображений безопасности. Однако мы оставили открытым для туристов выход на Комендантскую пристань – одно из самых красивых видовых мест Петербурга. В 2022 году также готовили подъездные пути. В зеленой зоне на стрелке Заячьего острова проложили дорогу из бетонных блоков для тяжелого транспорта.

Сами реставрационные работы на невском фасаде начались уже в 2023 году. Доступ к берегам Невы на Заячьем острове для жителей и гостей города будет доступен только после полного завершения реставрационных работ на гранитном фасаде.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию невского фасада Петропавловской крепости могут завершить позже сроков.

Фото: Piter.TV