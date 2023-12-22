С июня жители Невского района Петербурга будут получать единую квитанцию за ЖКУ

Так, привычную "розовую" квитанцию доставлять перестанут.

В июне 2024 года жители квартир в многоквартирных домах под управлением ЖКС №1, ЖКС №2 и ЖКС "Монолит" в Невском районе Петербурга получат единую квитанцию за ЖКУ. Об этом рассказали в пресс-службе АО "ЕИРЦ СПб" 29 мая.

Так, привычную "розовую" квитанцию доставлять перестанут. В едином платежном документе (ЕПД) будут содержаться все начисления за содержание помещения и коммунальные услуги.

Все долги, если они были у собственника (нанимателя) жилья в "розовой" квитанции в виде справочной информации, и не были оплачены в итоговом результирующем "розовом" счете, будут разбиты по поставщикам услуг и включены в сумму к оплате. Пресс-служба АО "ЕИРЦ СПб"

На ЕПД с июня 2023 года перешли уже 13 районов города: Калининский, Выборгский, Фрунзенский, Василеостровский, Петроградский, Центральный, Приморский, Адмиралтейский, Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Красногвардейский и Московский.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)