Новый Единый информационно-расчетный центр в Невском районе обслужил 15 тыс. петербуржцев за два месяца

Центр открыт ежедневно с 9:15 до 20:15, кроме воскресенья.

В Невском районе Петербурга уже два месяца функционирует новый центр обслуживания клиентов "Единый информационно-расчетный центр" ("ЕИРЦ СПб"), куда с момента открытия обратились более 15 тысяч горожан, пишет "Петербургский дневник".

Наиболее частые запросы посетителей связаны с передачей показаний счетчиков, оплатой коммунальных услуг, консультированием по начисленным суммам в едином платежном документе, приемкой приборов учета и изменением данных лицевых счетов.

Новый центр открыт ежедневно с 9:15 до 20:15, кроме воскресенья. Данный пилотный проект ориентирован на улучшение взаимодействия граждан с жилищно-коммунальным сектором.

"Наши офисы раньше в основном занимались приемом платежей, но с внедрением единого платежного документа потребности клиентов изменились. Теперь они нуждаются не только в оплате, но и в полноценных консультациях", — отметила Елена Власова, начальник управления центрами обслуживания клиентов "ЕИРЦ СПб". Персонал центра прошел переподготовку для оказания широкого спектра консультационных услуг, независимо от района проживания клиента.

Одним из ключевых новшеств является организация пространства центра. Здесь предусмотрены зоны ожидания с удобными креслами, розетками для зарядки гаджетов, бесплатным Wi-Fi и информационными табло. Клиентам также доступны рабочие столы для заполнения документов и образцы заявлений. Пространство для самостоятельного обслуживания оборудовано терминалами, позволяющими оплачивать услуги, вводить показания приборов учета и получать справочную информацию.

Фото: пресс-служба АО "ЕИРЦ CПб"