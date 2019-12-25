Петербуржцам-должникам по ЖКУ напомнили о росте стоимости судебных пошлин

Теперь помимо основной суммы долга по коммунальным услугам, должникам придется платить дополнительные сборы за подачу исковых заявлений.

.С 9 сентября 2024 года в России начали действовать новые правила относительно госпошлин за обращения в суд. Жителям Петербурга стоит обратить особое внимание на это изменение.

В Едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ) Петербурга сообщили, что более 90 тыс. жителей города имеют долги по ЖКХ свыше 5 тыс. рублей. Общая сумма задолженности составляет более 160 млн рублей. Было подготовлено 7 380 дел.

Теперь помимо основной суммы долга по коммунальным услугам, должникам придется платить дополнительные сборы за подачу исковых заявлений. Размер сбора может составлять от 2 тыс. рублей за первое заявление, 15 тыс. за апелляцию и 20 тыс. за кассацию.