"ЕИРЦ СПб" отменяет комиссию за прием платежей ЖКУ

Теперь без комиссии можно оплатить услуги через 68 центров обслуживания клиентов петербургского ЕИРЦ, через личный кабинет и мобильное приложение, а также через форму оплаты онлайн без авторизации на главной странице компании.

С 1 июля жители Петербурга освобождены от уплаты комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ). Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу организации.

Теперь без комиссии можно оплатить услуги через 68 центров обслуживания клиентов петербургского ЕИРЦ, через личный кабинет и мобильное приложение, а также через форму оплаты онлайн без авторизации на главной странице компании. Это распространяется на всех граждан.

Ранее без комиссии можно было оплатить только услуги, входящие в Единый платежный документ, но с июля 2024 года комиссия отменена по всем услугам и контрагентам сферы ЖКХ. Оплата прочих услуг (все отдельные квитанции и услуги сторонних организаций, не связанные с ЖКУ) остается без изменений с начислением комиссии.

Ранее мы сообщили о том, что УФАС обнаружил двойника "ЕИРЦ СПб".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)