УФАС обнаружил двойника "ЕИРЦ СПб"

Управление пришло к выводу, что ответчик намеренно создает впечатление у потребителей, что сайт-дублер - это официальный сайт заявителя.

У Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга ("ЕИРЦ СПб"), который занимается формированием единой квитанции за свет, воду и газ, появился дублер - ООО "Учет-Сервис". Эта компания полностью скопировала сайт "ЕИРЦ СПб", даже ссылку сделала похожую. Если у "оригинала" в строке указано eirc.spb.ru, то у подделки - еирцспб.рф. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФАС по Санкт-Петербургу.

Управление пришло к выводу, что ответчик намеренно создает впечатление у потребителей, что сайт-дублер - это официальный сайт заявителя. Это может привести к смешению между деятельностью ООО "Учет-Сервис" и АО "ЕИРЦ СПб", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в отношении "двойника" было возбуждено дело по факту нарушения статьи 14.6 федерального закона о защите конкуренции (Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)