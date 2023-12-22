В Ленинградском зоопарке показали, как эму Василий Иванович задремал на солнце

Отмечается, что благодаря структуре перьев перегрев эму не грозит.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 29 мая петербуржцам показали видеозапись с засыпающим на солнце эму Василием Ивановичем.

Теплое солнце разморило даже нашего австралийского Василия Ивановича. Хоть эму спит, в основном, ночью, днем может немного подремать, чтобы восстановить силы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что благодаря структуре перьев перегрев эму не грозит. Они очень мягкие, рыхлые и густые, поэтому хорошо удерживают под собой воздух. Также эти птицы спокойно переживают зимние морозы.

В это же время другие животные сидят в норах и спасаются от солнца в тени деревьев. Эму же с удовольствием разгуливает по "австралийской саванне".

Ранее в учреждении показали, как выдры Финик и Мишель воруют рыбу.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка