В Ленинградском зоопарке показали, как выдры Финик и Мишель воруют рыбу

Один отвлекал, а второй воровал вкусные кусочки рыбы.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка петербуржцам показали, как выдры Финик и Мишель своровали рыбу у сотрудника учреждения.

Командная работа: один отвлекает, второй ворует вкусные кусочки рыбы. Именно так сегодня хорошо "сработались" наши выдры Финик и Мишель. С такими умелыми воришками нужно всегда смотреть в оба. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке отметят День города. Праздничная программа запланирована на 26 и 27 мая.

Отмечается, что пройдут мастер-классы, лекции и конкурсы. На территории учреждения будет работать большое количество станций. Посетители смогут узнать о животных, которые неразрывно связаны с историей Петербурга или зоопарка.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка