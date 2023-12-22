В зоопарке пройдут мастер-классы, лекции, конкурсы.

В Ленинградском зоопарке отметят День города. Праздничная программа запланирована 26 и 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Дорогие друзья! 27 мая нашему великому городу Санкт-Петербургу исполнится 321 год. Мы приглашаем вас отметить эту красивую дату вместе. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В зоопарке пройдут мастер-классы, лекции, конкурсы. На территории зоопарка будет работать множество станций. Посетители смогут узнать о животных, которые неразрывно связаны с историей города или зоопарка.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке 23 мая отметят Всемирный день черепахи.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк