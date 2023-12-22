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В Ленинградском зоопарке отметят День города
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В Ленинградском зоопарке отметят День города

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В зоопарке пройдут мастер-классы, лекции, конкурсы.

В Ленинградском зоопарке отметят День города. Праздничная программа запланирована 26 и 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Дорогие друзья! 27 мая нашему великому городу Санкт-Петербургу исполнится 321 год. Мы приглашаем вас отметить эту красивую дату вместе.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В зоопарке пройдут мастер-классы, лекции, конкурсы. На территории зоопарка будет работать множество станций. Посетители смогут узнать о животных, которые неразрывно связаны с историей города или зоопарка.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке 23 мая отметят Всемирный день черепахи.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: день города, животные, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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