В Петербурге арестованы подозреваемые в неудавшемся поджоге покрышек в Невском районе

Злоумышленников задержали 27 мая.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух 20-летних москвичей, которые подозреваются в неудачном поджоге автомобильных покрышек. Им вменяются ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 29 мая.

Следствие полагает, что фигуранты по заказу неизвестного ночью 26 мая, находясь на лестничной площадке девятого этажа в доме 7 по улице Кржижановского в Невском районе Петербурга, "имея умысел на причинение смерти Л. и иных лиц", положили у двери покрышку, облили ее горючей жидкостью, после чего попытались поджечь, однако сделать это не получилось. Жидкость не обладала достаточной воспламеняемостью. Молодые люди после этого скрылись.

Злоумышленников задержали 27 мая. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав им стражу по 26 июля 2024 года.

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Фото: Piter.TV